Sorrento, Francesco Gargiulo: “Sono negativo al covid-19”. Ancora isolamento per Marco Fiorentino

Sorrento, si va verso una via di risoluzione per la vicenda contagi in politica. Dopo la notizia del tampone risultato positivo al candidato sindaco Marco Fiorentino – al quale auguriamo una pronta guarigione – sono stati effettuati test a tappeto su tutti i candidati sindaci, e non solo, che nei giorni scorsi sono entrati in contatto con Fiorentino. FrancescoGargiulo, in lizza per il ruolo da sindaco al comune di Sorrento, tramite un post Facebook ha annunciato il tampone risultato negativo.

Ho ricevuto la notizia tanto attesa. Sono negativo al tampone Covid-19 cui ero stato sottoposto dopo che il candidato sindaco Fiorentino era stato trovato positivo. Il protocollo vuole che tramite Pec dichiaro che tra me e Marco c’è stato solamente un incontro fugace, solo nell’occasione del dibattito. A seguito di questo messaggio dovrei ricevere la comunicazione che ll mio periodo di isolamento è finito.

Da questo momento posso tornare in strada ma come ho detto più volte, non farò alcuna campagna porta a porta per evitare di esporre a rischio i cittadini, soprattutto i più anziani. Domenica mattina sarò al gazebo organizzato dai candidati al consiglio comunale della lista che mi sostiene, Riprendiamoci la Città. Avrò piacere di incontro e parlare con chiunque lo vorrà a patto che veniate tutti minuti di mascherina e rispettiate la distanza sociale.

Questo è il mondo in cui oggi viviamo e se vogliamo proteggere i nostri cari dobbiamo seguire le regole con attenzione e diligenza. Il nostro movimento si ispira a valori di onestà e trasparenza, valori che ci accompagnano in ogni passo della nostra vita sociale, politica e istituzionale. Continuiamo la campagna elettorale ma facciamolo combattendo il Covid-19.