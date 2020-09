Sorrento, elezioni comunali 2020: ecco tutti i candidati

Sorrento, oggi e domani si vota per le elezioni comunali. I seggi sono aperti dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 20 settembre e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì 21 settembre. Si voterà, ricordiamo, anche per il referendum e le elezioni regionali.

Ben cinque liste a supporto di Mario Gargiulo, il candidato sindaco espressione della maggioranza uscente, in vista delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Quattro liste, invece, per Massimo Coppola, due quelle di Marco Fiorentino e la lista in anteprima di Francesco Gargiulo. Di seguito tutte le liste.

RIPRENDIAMOCI LA CITTÁ – Candidato sindaco Francesco Gargiulo

DI PRISCO GIOVANNI

MASTELLONE ANTONINO

ASTARITA ANNA

CELENTANO FORTUNATA

CIAMPA GUGLIELMO

D’ESPOSITO GIUSEPPE

FALCO ENNIO

FRUSCIO GIUSEPPE

GARGIULO ANTONINO FRANCESCO

IRACA STEFANIA

MARESCA ANTONINO

MEROLLA MICHELE

PATULLO ADELE

ROMANO GIUSEPPE

SALVI MARIA

TERMINIELLO GIOVANNA

LA GRANDE SORRENTO – Candidato sindaco Mario Gargiulo

APONTE Maria detta Lara

APREA Carla

CELENTANO Carmen

CUOMO Federico

DE FALCO Diana

DE VIVO Valeria

GARGIULO Marco

GARGIULO Mariano

MARESCA Antonino

MARESCA Marika Rosa detta Marika

MARZUILLO Emilio Stefano detto Stefano

PALOMBA Rachele

PIACENTE Candida

REALE Luigi

RIVA Giulia

SANTOIANNI Luciangela

#SORRENTOCISTO – Candidato sindaco Mario Gargiulo

ACAMPORA Alessandro

APREA Mariarosaria detta Rosaria

ARDIA Sabato

BERNARDO Michele

CELANO Maria Luigia detta Gina

CIAMPA Guglielmina

DE ROSA Rosaria

GARBO Luigi detto Gigino

LAURO Antonino detto Nino

MARESCA Alberto

MATTERA Giovanna

MICCIO Orsola

GARGIULO Claudia

RUSSO Francesco detto Francois

SCARPATO Raffaele detto Lello

SORRENTINO Antonino

CON NOI PER SORRENTO – Candidato sindaco Mario Gargiulo

ACAMPORA Antonino

APREDA Antonino

CAPPIELLO Gaetano detto Yuri

CIMMINO Gabriele

DE ANGELIS Maria Teresa

D’ ISA Renato

ESPOSITO Massimo

ERCOLANO Salvatore

FIORENTINO Alessia

FIORENTINO Lorenzo

FIORENTINO Serena

GARGIULO Umberto

IOVINE Pasqualina

MARZUILLO Eugenio

MILANO Loredana

DE ROSA Angelica

L’ONDA – Candidato sindaco Mario Gargiulo

CAPPIELLO Natascia

COPPOLA Antonio

DEL PIANO Laura

DI MARTINO Andrea

ESPOSITO Onorato Jr. detto Onorato

FIORENTINO Alessandra

GARGIULO Giuseppa detta Pina

GUARRACINO Emanuele

LIGUORI Giuseppe

MARESCA Francesca

MARESCA Mario detto Mario

MARZUILLO Giorgia

MERCURIO Antonino

RUSSO Antonio

SCALA Emiliana

SCHISANO Antonino

IL PONTE – Candidato sindaco Mario Gargiulo

ABAGNALE Alessia

AVERSA Giovanni

BOTTA Giulia

DI LEVA Maria Grazia detta Grazia

DI MAIO Anastasia

ERCOLANO Giuseppe

GARGIULO Francesco detto Maradona

GIUSTO Sara

MASCOLO Immacolata detta Imma

MINIERI Andrea

MORETTI Emilio

PONTECORVO Mariano

RUSSO Maria Laura

SCARPATO Agnese

SPARTANO Antonino

VACCA Luigi

SORRENTO ADESSO – Candidato sindaco Massimo Coppola

IOVIERO DESIREE

TERMINIELLO ANTONINO

AGRILLO CARLA

APREDA ANTONINO

CAPPIELLO FILOMENA

DE MARTINO GIANLUIGI

ESPOSITO TERESA

GARGIULO LUCIA

MANZO ADELE

MAURO GAETANO

PANE PAOLO

PRISCO MARIALAURA

RAIOLA LUCA VITTORIO

RUGGIERO ANTONELLA

VENANZO PIETRO

VINCENZO SORRENTINO

NUOVA SORRENTO – Candidato sindaco Massimo Coppola

ELISABETTA RICCA detta BETTINA

APREDA NATALIZIA

CAFIERO LUCIANA

CASTELLANO MARIANNA

COPPOLA CRISTINA

D’ESPOSITO GIUSEPPE

ESPOSITO FRANCESCO

ESPOSITO GENNARO

FERRAIUOLO FERDINANDO

FIORENTINO EDUARDO

GARGIULO LUCIA

LA ROCCA LUIGI

MILANO SALVATORE

PIRAS VERONICA

REGINA PANE

RUSSO GUIDO

VIVIAMO SORRENTO – Candidato sindaco Massimo Coppola

DI PRISCO LUIGI

CASTALDO FRANCESCA

COPPOLA GIUSEPPINA

DE ANGELIS ELVIRA

DE CECCO MICHELE

DI LEVA ILARIA

GIOIELLO GIULIA

IZZO GIOVANNA

LEONE LUIGI

MORVILLO ANTONINO

NATALE MANUELA

SAVARESE IMMA

SCIARDÒ ANTONIO detto “TONINO”

SPANO CONCETTA

STAIANO MASSIMO

VILLANOVA SILVANA

PD – Candidato sindaco Massimo Coppola

BUONTEMPO MICHELE

COLUCCI FRANCESCO

CUCCARO MARCO

D’AMATO MARIA ROSARIA

GARGIULO IVAN

GARGIULO SALVATORE

IMPARATO GIUSEPPE

MAURO FRANCESCO

NUNZET MARTINA

PATELLA GIUSEPPE

PERSICO ROSA

RIZZI ELEONORA detta “NORA”

STARACE ANNA MARGHERITA

TIRANNO RAFFAELE

SORRENTO TUA – Candidato sindaco Marco Fiorentino

D’ALESSIO CONCETTA

DURANTE FRANCESCA

FERRARO VALERIA

MARCIANO PAOLA

MARESCA ANNITA

PECORARO ANNA DETTA ANNALISA

ACAMPORA ADOLFO

DE RASIS Giovanni Francesco Maria detto Gianfranco

DURANTE PAOLO

ESPOSITO ANTONIO

FIORENTINO GIUSEPPE

GARGIULO LUIGI

GARGIULO VINCENZO

PARLATO FRANCESCO

POLLIO ANTONINO

SCHISANO FRANCESCO

ENERGIE PER SORRENTO – Candidato sindaco Marco Fiorentino

DI LEVA ROSSELLA

ESPOSITO ROSALIA

GARGIULO MARIA GRAZIA

LAUDONIA OLGA

MASSA BRIGIDA

PARISI FABIOLA

DE ROSA ANTONINO

DI MAIO VITTORIO

FIORENTINO ANTONINO

ISOLA GIUSEPPE

MARESCA ANTONIO

MARZUILLO GIUSEPPE

PALOMBA ANGELO

PERSICO UMBERTO

RUSSO ANIELLO detto Chicco

STARACE MARINO