Sorrento, elezioni 2020: traffico e seggi accessibili soli ai pedoni. Aggiornamenti

Sorrento. Si è creato già traffico in direzione Sorrento a causa dei cittadini e che vanno a votare. E non solo, essendo weekend sono molti le persone che vengono in Penisola Sorrentina per qualche momento di relax. Ciò ha generato disagio in strada già dalle prime ore del mattino.

A Sorrento oggi e domani si vota per le elezioni comunali. I seggi sono aperti dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 20 settembre e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì 21 settembre. Si voterà, ricordiamo, anche per il referendum e le elezioni regionali.

Queste sono le prime elezioni nel pieno della pandemia, e come dimostra un cartello affisso fuori un seggio a Sorrento per rispettare le misure l’accesso carrabile è chiuso e le persone possono accedere solo a piedi.

Aggiornamenti. Ci segnalano disorganizzazione e assembramento all’esterno della scuola Angelina Lauro, dove risiede il seggio elettorale.