Sorrento. Due casi di Covid, ma non bisogna allarmarsi. Raffaele Attardi “Controlli da fare prima, unità di crisi non è più in funzione”

Sorrento , Napoli. Questa sera abbiamo contattato Raffaele Attardi ex sindaco attivissimo durante il lockdown per il coronavirus Covid / 19 che ci ha riferito di come non vi sia più la unità di crisi voluta dal sindaco Cuomo, e che tanto bene ha fatto, che aveva un monitoraggio più attento sulla comunicazione sulle vicende dei contagi, questi molti vengono da fuori e arrivano a Sorrento “I controlli andrebbero fatti prima per evitare il propagarsi del contagio, per il resto non siamo più al corrente della evoluzione del contagio perché non più in funzione l unità di crisi visto che sembrava rientrato il fenomeno”