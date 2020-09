Sorrento. Due candidati sindaco ancora in attesa del tampone, Belen è più importante del diritto dei cittadini alla scelta politica. E la Covid Map che fine ha fatto?

Sorrento (Napoli) . Due candidati sindaco ancora in attesa del tampone, Belen è più importante del diritto dei cittadini alla scelta politica. E la Covid Map che fine ha fatto? Noi giornalisti, sopratutto online, siamo costretti a fare surfing fra le notizie di coronavirus covid-19, inseguendo comunicati e post dei sindaci, dati della ASL e della Regione Campania, dirette in gran parte inutili ed equivoche, che portano a confusioni ed errori, invece di scrivere due righe belle precise e circostanziate e sopratutto ripristinare la “Covid Map”.

A richiederla è Francesco ( Ciccio ) Gargiulo . La Covid Map creerebbe informazione chiara e circoscritta per i cittadini, meno confusione, più certezze, era stata fatta e poi tolta dopo la fine di recrudescenza del virus o forse anche per non creare allarmismo durante la stagione turistica, ma ora potrebbe essere ripresa , anzi si dovrebbe, come pure la “task force” che c’era al Comune di Sorrento.

Intanto siamo alle solite con i disservizi della nostra burocrazia e della ASL . La celerità dei tamponi è fondamentale, in questo caso per permettere l’esercizio della vita democratica che altrimenti sarebbe falsata. Sicuramente i candidati sindaco durante la campagna elettorale sono per la loro funzione molto più importanti di Belen che a Capri subito ha avuto i risultati, rappresentano , tutti e quattro, i cittadini che li voteranno, e hanno una funzione fondamentale da svolgere. Incomprensibile e inaccettabile che passino ore, figuriamoci giorni, per motivi legati al ruolo che sono portati a svolgere sin da ora e a diritti costituzionali come l’esercizio regolare del voto , forse nessuno ci ha pensato. Fermo restando che tutti dovrebbero avere diritto a celeri risultati, i candidati sindaco hanno un diritto prioritario e fondamentale, sicuramente più di Belen, che non ce ne voglia, sicuramente lei non c’entra nulla, se non sulla celerità dei tamponi.

Tre candidati a sindaco di Sorrento per ora dovranno affidarsi solo ai social per continuare la campagna elettorale, solo Mario Gargiulo è tornato in campo . Martedì è arrivato il risultato del tampone per Marco Fiorentino che ha dato esito positivo. Per lui è scattata la quarantena domiciliare, mentre l’Asl ha disposto l’isolamento per Mario Gargiulo, Massimo Coppola e Francesco Gargiulo che con Fiorentino erano stati protagonisti di un confronto pubblico il 29 agosto.

Per fortuna Mario Gargiulo ieri ha ricevuto l’esito del tampone: negativo. «Lo avevo effettuato qualche giorno fa insieme al sierologico anch’esso negativo – spiega – Ma non abbassiamo la guardia: continuiamo questa campagna con attenzione e priorità massima per la salute dei cittadini». Il tampone lo ha fatto ieri, invece, Francesco Gargiulo. «Le mie condizioni di salute sono ottime – chiarisce – Sono a casa e continuo la mia campagna elettorale utilizzando gli strumenti virtuali. E invito gli altri candidati a fare lo stesso. La salute pubblica ha la priorità su tutto». Concorda Massimo Coppola mentre aspetta l’esito del tampone. «I test a cui mi sono sottoposto fino ad ora sono risultati tutti negativi – chiarisce – ma in attesa del risultato del tampone, ho preferito annullare tutto. Invito gli altri candidati che hanno avuto contatti con soggetti esposti, a fare lo stesso: tuteliamo la salute dei cittadini prima di tutto». Nel frattempo Fiorentino, che dovrà chiudere la campagna elettorale dalla quarantena, non abbandona la competizione. «Non mi demoralizzo, anzi è uno stimolo ad andare avanti».

Intanto continuano ad arrivare in redazione segnalazioni su problematiche covid, molta gente lo vede dappertutto, anche per questo sarebbe necessario avere informazioni piu’ chiare, precise e tempestive.