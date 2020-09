Sorrento. Dal 30 novembre al 3 dicembre tornano le “Giornate Professionali di Cinema”. A comunicarlo il sindaco Giuseppe Cuomo

Sorrento. Il sindaco Giuseppe Cuomo, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Questa mattina ho preso parte, in collegamento streaming, alla presentazione del calendario dell’industria cinematografica che si è tenuta all’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, al Lido di Venezia. Tra gli eventi in programma, la 43ma edizione delle Giornate Professionali di Cinema che si svolgerà a Sorrento dal 30 novembre al 3 dicembre.

Ringrazio l’Anec per avere confermato la nostra città come sede di questo importante appuntamento che, da tradizione, inaugura il periodo natalizio. Sorrento sarà pronta ad accogliere gli ospiti nel rispetto delle norme. E con la ripresa delle attività nelle sale cinematografiche, spero che torni la voglia di guardare il futuro con ottimismo”.