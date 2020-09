Sorrento. Cuomo: “I miei dieci anni al servizio della città, finisce un periodo lungo” -VIDEO

Sorrento. Cuomo: “I miei dieci anni al servizio della città, finisce un periodo lungo”. Riportiamo di seguito il discorso del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, tenuto nel corso dell’ultimo consiglio comunale trasmesso in streaming.

Dieci anni di amministrazione.

Dieci anni di impegni, sacrifici, traguardi, soddisfazioni e delusioni.

Ma sempre con l’orgoglio di rappresentare una grande, forte e laboriosa comunità, che nemmeno un futuro incerto come questo che stiamo vivendo potrà fermare.

Non so se lascerò un buon ricordo come sindaco.

Di certo io e la mia squadra di donne e di uomini, dalla giunta al consiglio comunale, dai miei collaboratori ai dirigenti e a tutti i dipendenti municipali, abbiamo lavorato giorno e notte per costruire una città che puntasse sempre più in alto.

In questi giorni che ci separano dall’appuntamento elettorale, cercherò di ripercorrere le principali tappe del mio mandato, qui sui miei profili social.

Non per vanità o autocelebrazione, ma per storicizzare quanto di buono abbiamo realizzato.

E, perché no, per prendere atto di quello che c’è ancora da fare, e che sarà compito della prossima amministrazione che governerà questa amata terra.

Ne approfitto per ringraziare i tantissimi che hanno creduto in questo progetto e anche chi ci ha criticato, offrendoci spunti di riflessione e di azione.

Come ho già detto, ribadisco che anche dopo la scadenza del mio mandato continuerò ad offrire il mio contributo per la ripresa della nostra Sorrento.

Al link qui sotto trovate il mio intervento di commiato pronunciato ieri sera, al termine del consiglio comunale.

Grazie a tutti.