Sorrento, covid-19. Partono le scuole e anche i cantieri: pronto mezzo milione di euro

Sono in dirittura d’arrivo le procedure per l’avvio dei lavori nei plessi di Sorrento in vista del ritorno in aula sei mesi dopo la chiusura forzata causata dal lockdown. Vediamo i dettagli nell’articolo di Ciro Formisano per il quotidiano di Metropolis in edicola oggi.

In tutto, tra fondi ministeriali e comunali, verranno investiti circa 500.000 euro per adeguare gli istituti alle stringenti norme anti- contagio. Ad essere interessate dai lavori tre scuole: la “Angelina Lauro”, la “Vittorio Veneto” e la “Torquato Tasso”.

Nel dettaglio, per il plesso “Lauro” saranno avviati due interventi. Il primo riguarda, appunto, l’adeguamento degli spazi e delle aule alle prescrizioni messe in campo per arginare l’incubo del contagio nelle classi. Un’operazione che vale 90.000 di fondi ministeriali. Sempre all’interno della stessa struttura partiranno anche i lavori di restyling e manutenzione straordinaria dal valore di 150.000 euro, stavolta fondi comunali.

Per quanto riguarda il plesso “Torquato Tasso”, invece, verranno spesi 80.000 euro di fondi messi a disposizione dal Comune di Sorrento per il riadattamento degli ambienti scolastici al rispetto delle norme anti- Covid. A chiudere il cerchio gli interventi alla “Vittorio Veneto”. In tutto 150.000 euro – sempre fondi comunali – che verranno spesi per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative oltre che per l’adeguamento funzionale alle prescrizioni anti-contagio.

Interventi che nelle intenzioni dovrebbero garantire la ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolastico. Il tutto mentre nel resto della provincia regna ancora l’incertezza, sia per i mancati lavori di adeguamento delle strutture, sia per la diversità di veduta sul tema da parte di diversi amministratori locali. I progetti, tutti approvati dalla giunta comunale guidata dal sindaco uscente Giuseppe Cuomo, sono già esecutivi.

E’ di qualche giorno fa la notizia secondo la quale sarebbe al vaglio della giunta regionale l’idea di posticipare al 24 settembre – dopo le elezioni regionali e comunali – la riapertura dei plessi.

Proprio oggi il Governatore Vincenzo De Luca incontrerà le componenti del mondo della scuola per fare il punto della situazione e valutare come procedere anche alla luce dell’impennata dei contagi sul territorio regionale determinata – nelle ultime settimane – dai numerosi rientri dalle vacanze.