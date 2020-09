CONDOGLIANZE – SORRENTO

Alla famiglia sorrentina Cappiello

La signora Anna D’Esposito improvvisamente

lascia questa terra all’età di 83 anni.

Sia lieve il ritorno in paradiso.

La redazione abbraccia Jury – Antonino e Carmelita con un forte abbraccio per il dolore e la perdita della cara e amorevole madre.

Esequie per ultimo saluto Chiesa di N.S.di Lourdes Sabato 26 Settembre ore 15.30.

Gigione Maresca