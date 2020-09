Sorrento. Come sarà composto il consiglio comunale? Ecco le ipotesi. A Sorrento, è risultato essere Massimo Coppola il più votato, e dovrà vedersela con Mario Gargiulo nel ballottaggio previsto tra due settimane. Dopo la chiusura dei seggi alle 15 del pomeriggio di ieri, in seguito alle elezioni comunali per le quali i cittadini sono stati chiamati al voto tra domenica 20 e lunedì 21 settembre, nessun candidato tra Giuseppe Cuomo sono Francesco Gargiulo, Massimo Coppola, Marco Fiorentino e Mario Gargiulo ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, cioè il 50% più uno, ragion per cui i due più votati (in questo caso Massimo Coppola e Mario Gargiulo) dovranno nuovamente fronteggiarsi al ballottaggio.

Di seguito tutte le ipotesi sulla composizione del nuovo consiglio comunale di Sorrento, a seconda che a prevalere sia Massimo Coppola o Mario Gargiulo, passando anche per l’eventuale apparentamento con Marco Fiorentino.

𝑰𝑳 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑰𝑮𝑳𝑰𝑶 𝑪𝑶𝑴𝑼𝑵𝑨𝑳𝑬 𝑺𝑬 𝑽𝑰𝑵𝑪𝑬 𝑴𝑨𝑺𝑺𝑰𝑴𝑶 𝑪𝑶𝑷𝑷𝑶𝑳𝑨:

SORRENTO ADESSO: Paolo Pane, Desiree Ioviero, Enzo Sorrentino, Gaetano Mauro

VIVIAMO SORRENTO: Luigi Di Prisco, Elvira De Angelis, Imma Savarese

NUOVA SORRENTO: Eduardo Fiorentino, Luciana Cafiero

PARTITO DEMOCRATICO: Ivan Gargiulo

SORRENTOCISTO: Alessandro Acampora

GRANDE SORRENTO: Federico Cuomo

IL PONTE: Mariano Pontecorvo

CON NOI: Mario Gargiulo (candidato sindaco)

SORRENTO TUA: Luigi Gargiulo

ENERGIE PER SORRENTO: Marco Fiorentino (candidato sindaco)

𝑰𝑳 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑰𝑮𝑳𝑰𝑶 𝑪𝑶𝑴𝑼𝑵𝑨𝑳𝑬 𝑺𝑬 𝑽𝑰𝑵𝑪𝑬 𝑴𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑮𝑨𝑹𝑮𝑰𝑼𝑳𝑶:

SORRENTOCISTO: Alessandro Acampora, Guglielmina Ciampa, Tonino Sorrentino

GRANDE SORRENTO: Federico Cuomo, Stefano Marzuillo, Rachele Palomba

IL PONTE: Mariano Pontecorvo, Giovanni Aversa, Andrea Minieri

CON NOI: Maria Teresa De Angelis

SORRENTO ADESSO: Paolo Pane, Desiree Ioviero

VIVIAMO SORRENTO: Luigi Di Prisco

NUOVA SORRENTO: Massimo Coppola (candidato sindaco)

SORRENTO TUA: Luigi Gargiulo

ENERGIE PER SORRENTO: Marco Fiorentino (candidato sindaco)

𝑰𝑵 𝑪𝑨𝑺𝑶 𝑫𝑰 𝑨𝑷𝑷𝑨𝑹𝑬𝑵𝑻𝑨𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶:

In caso di apparentamento con Massimo Coppola e successiva vittoria, le liste di Marco Fiorentino sottraggono 3 seggi alle liste a sostegno di Massimo Coppola

In caso di apparentamento con Mario Gargiulo e successiva vittoria, le liste di Marco Fiorentino sottraggono tre seggi alle liste a sostegno di Mario Gargiulo

In caso di sconfitta in seguito all’apparentamento, non cambia il riparto dei seggi.