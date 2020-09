Sorrento. Chiusa piscina di un hotel: mancato rispetto delle misure anti-Covid. L’acqua non rispettava i requisiti dei valori microbiologici e sono state rilevate infrazioni alle misure anti contagio da Covid-19. Per questo motivo i carabinieri del Nas di Napoli hanno disposto la chiusura amministrativa della piscina di una struttura turistica di Sorrento. Il controllo effettuato dai militari si colloca nel più ampio quadro di servizi che, negli ultimi giorni, ha visto impegnati i carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni tra Napoli e provincia in ispezioni tra strutture ricettive, rivendite alimentari e attività commerciali del settore della ristorazione.

Al termine delle verifiche sulla qualità dell’acqua è stato accertato che non venivano assicurati i valori microbiologici imposti dalla relativa normativa. Con ulteriori accertamenti è stato appurato che, durante l’utilizzo da parte degli utenti, non venivano rispettate le misure anti contagio da coronavirus e non erano state compilate le schede di rilevazione dei rischi in materia di sicurezza alimentare. Per la struttura di Sorrento è scattata la chiusura amministrativa della piscina per un periodo che va da 5 a 30 giorni.