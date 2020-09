Sorrento / Castellammare. Pietrame per strada dopo la pioggia in nottata, chiusa galleria a Gragnano. Per chi viene dalla Penisola sorrentina attenzione ai tornanti da Meta a Vico Equense per il pietrame, mentre è stata chiusa la Galleria a Gragnano.

Ultimo aggiornamento ore 7,30 del 22 settembre 2020 .