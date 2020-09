Sorrento-Castellammare: 55enne spacciatore di marijuana beccato dalla Polizia

Ieri mattina gli agenti dei Commissariati di Sorrento e di Castellammare di Stabia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Pioppaino a Castellammare di Stabia presso l’abitazione di un uomo sul cui terrazzo hanno rinvenuto 10 piante di marijuana alte circa 150cm per il peso complessivo di circa 1,4 Kg, una bustina contenente diversi semi di cannabis del peso complessivo di oltre 2 grammi e diverso materiale per la coltivazione della droga.

P.C., stabiese di 55 anni con precedenti di polizia, è stato denunciato per coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.