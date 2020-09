Sorrento. Attacchi stile Gomorra a Massimo Coppola, Tonino Acampora “Massimo è un amico, non farò denunce”

Sorrento. Attacchi stile Gomorra a Massimo Coppola, Tonino Acampora, uno dei consiglieri accusati, con Moretti e Pontecorvo, di aver detto cose che qualcuno ha definito “stile Gomorra” con l’intervento anche del consigliere regionale della Campania Borrelli sulla vicenda, in esclusiva a Positanonews, ci invia un intervento ieri sera che abbiamo deciso di pubblicare questa mattina dopo discussione in redazione

Buonasera direttore

Le scrivo poche righe e le chiedo di pubblicarle per spiegare queste continue , pretestuose e sterili vicende apparse sui social.

Massimo Coppola per me è e sarà sempre un caro amico, non ho mai avuto problemi con lui di nessun genere e per non cadere in un gioco che non rientra nel mio modo

di fare perché abbiamo e ho scelto la linea del rispetto, e quindi di non rispondere alle provocazioni.

Voglio chiarire una volta e per tutte che quello che sta girando sui social e mi riferisco ad un audio di parecchi mesi fa e non capisco il perché viene fuori solo adesso e per di più estrapolato violando anche la.mia ed altrui privacy e pertanto perseguibile anche di denuncia che non farò per dimostrare la mia totale serenità , da una chat della maggioranza nella quale è lo ripeto per l’ultima volta Volevo mettere fine usando il termine abbattere ma che in realtà significava RISPONDERE a tutta una serie di offese che l’amico Massimo faceva alla amministrazione di cui lui a fatto parte fino a pochi mesi fa.

Mi sono sentito chiamato in causa e ho ritenuto come precedentemente RISPONDERE perciò mi rivolgo a coloro che fanno tutto ciò di non perdere altro tempo in inutili azioni ma piuttosto di riportare a toni sereni e civili una campagna elettorale che pare li stia facendo innervosire.

Un abbraccio anche voi che avete fatto commenti sui social ai quali gradirei offrire anche un caffè e farvi vedere che persona semplice e tranquilla è il sottoscritto.

Antonino Acampora

Questa è la foto che sta girando accompagnata dall’audio che non pubblichiamo.