Sorrento. Ancora in attesa del risultato del tampone il candidato sindaco Francesco Gargiulo annuncia denunce

Cari amici,

questa per me è la terza volta che sono costretto alla quarantena, dopo il Lockdown e il rientro dalle Canarie.

E qualche riflessione è il momento di farla.

Prima di tutto voglio farvi una promessa, da sindaco, massima autorità sanitaria cittadina, combatterò da subito perché i tempi dei tamponi e dei loro risultati siamo certi. Trascorrere ore insonni in attesa dei risultati è uno stillicidio a cui i cittadini non possono essere sottoposti di continuo. Servono tempi certi, protocolli certi, questa approssimazione penalizza sempre la gente comune. Basta. Chi fa un esame o va in quarantena precauzionale deve avere contezza delle regole.

Ho ricevuto telefonate di anziani soli che hanno avuto i risultati del test dopo svariati giorno di ansia ed erano in lacrime. Giovani professionisti e stagionali che in isolamento precauzionale hanno dovuto partire perché fossero sottoposti al tampone senza aver la possibilità di andare a lavorare e guadagnarsi la giornata. Ho visto in tv storie di chi invece il tampone lo fa ogni 3 giorni e in poche ore ha i risultati.

Questo virus colpisce tutti a prescindere da età e ceto sociale. La sanità deve fare lo stesso. Test veloci e tempi certi devono essere garantiti a tutti.

E da sindaco, se ne avrò l’onore, combatterò questa battaglia con tutte le armi che il potere democratico concede ai chi amministra una città.

Questa mattina il nostro candidato sindaco Francesco Gargiulo ha inoltrato al Prefetto di Napoli, al Ministero dell’Interno e alla Procura della Repubblica, una richiesta di intervento urgente in merito alla verifica del sistema di gestione, processamento e comunicazione dei risultati dei tamponi.

Tale iniziativa si è resa necessaria, a causa delle evidenti differenze di trattamento riservate a chi si è sottoposto a tampone, quasi da far pensare che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B.

Tralasciando la questione “parità di trattamento tra i candidati”, la situazione è molto molto grave e preoccupante.

Ci sono persone in isolamento domiciliare da 15 giorni in attesa di tampone o del risultato dello stesso, persone che non hanno informazioni, nonostante abbiano sintomi importanti.

Con queste condizioni, io vedo NEGATO IL DIRITTO ALLA SALUTE dei cittadini perchè senza una diagnosi certa non possono essere prescritte cure, che invece nel caso di infezione da Covid-19 dovrebbero essere tempestive.

Inoltre in questa situazione diventa impossibile tracciare i contatti dei positivi, cosa che inevitabilmente porta ad un esponenziale aumento dei contagi e all’aggravarsi della, già non semplice e sopratutto CHIARA, situazione.

A nulla sono servite ripetute telefonate agli enti preposti al controllo che non fanno altro che “palleggiarsi” gli utenti in cerca di chiarimenti, senza mai fornirne.

La cosa diventa ancor più raccapricciante, sapendo che l’ospedale di Sorrento è dotato di un macchinario per l’analisi rapida (51 minuti) dei tamponi, donato dalla federalberghi e costato fior di quattrini, totalmente inutilizzato o riservato a pochi!

Spero vivamente che questa situazione si risolva e che vengano presi provvedimenti immediati perchè ne va della salute pubblica!