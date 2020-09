Sorrento, Adriano Mezavilla arriva a ritmo di samba (Video)

Approda nel porto rossonero portando con sé un vasto bagaglio di esperienza

Sorrento – A ritmo di samba approda nel porto rossonero Adriano Mezavilla, portando con sé un vasto bagaglio di esperienza.

Da Marangà, nello stato brasiliano del Paranà, dove è nato il 14 gennaio 1983, il centrocampista inizia la sua esperienza in Italia con il Lanciano nel gennaio 2001, e vi rimane fino al gennaio 2005. In questi quattro anni Mezavilla colleziona quasi 60 presenze con 6 gol.

Nel calciomercato invernale del 2005 si trasferisce al Catania, squadra che lo fa esordire in Serie B, facendogli disputare 6 gare nel girone di ritorno.

A luglio 2005 passa in prestito al Perugia, in Serie C1 dove colleziona 23 presenza andando a segno per due volte. Alla fine della stagione 2005-2006, ritorna al Catania per fine prestito, dove gioca soltanto il girone d’andata disputando 16 partite e segnando un gol.

Nel luglio 2006 viene ceduto in compartecipazione al Cesena, in Serie B, con i bianconeri disputa due campionati giocando 36 partite tra Serie B e Coppa Italia. Nel gennaio 2008, con la formula del prestito, si trasferisce al Pisa, sempre nella stessa serie, giocando 14 gare nel periodo di sei mesi, terminati i quali ritorna al Catania che intanto viene promosso in Serie A.

Il 7 luglio 2008 la compartecipazione viene ufficialmente terminata, ed il Catania riacquista il calciatore a titolo definitivo. Con l’avvicinamento della stagione di Serie A, il Catania decide di non tenere il giocatore, e l’allenatore Walter Zenga decide per il prestito immediato alla sua ex squadra, il Perugia. Nel complesso della stagione 2008-2009 disputa 20 gare di Serie C1. Alla fine della stagione, il giocatore ritorna in Sicilia per fine prestito.

A luglio 2009 ritorna nuovamente al Catania. Dopo il pre-campionato sotto il nuovo allenatore Gianluca Atzori, il 31 luglio si trasferisce al Taranto in Lega Pro Prima Divisione e gioca soltanto il girone d’andata disputando 16 gare e segnando un gol. Il girone di ritorno lo disputa con un’altra squadra pugliese, quando nel calciomercato invernale passa in prestito all’Andria. A luglio 2010 ritorna al Taranto per fine prestito.

Per la stagione 2010/2011 passa a titolo definitivo alla Juve Stabia dove disputa 33 partite tra campionato e Coppa Italia Lega Pro, vincendo ambedue le competizioni. Nella stagione successiva diventa un punto fermo nella formazione titolare di Piero Braglia, collezionando 33 presenze con 3 reti, e contribuendo a far classificare la Juve Stabia al 9º posto in Serie B. Viene riconfermato per le stagioni 2012/2013 e 2013/2014, per poi passare nel giugno 2014 all’Alessandria, in Lega Pro.

Il 18 agosto 2017, dopo tre stagioni passate con la maglia dell’Alessandria, firma un contratto annuale con opzione per il secondo con la Reggina, e con gli amaranto disputa 27 gare e segnando una rete all’ultima giornata di campionato contro la sua futura squadra, la Juve Stabia che, il 31 agosto 2018 ne ufficializza il ritorno del centrocampista dopo quattro anni a. Suo è il gol del 2-1 contro la Vibonese del 20 aprile 2019, che fa conquistare la promozione alla Juve Stabia in Serie B con due giornate di anticipo.

Ed oggi eccolo a Sorrento per dare il suo apporto.

Video di Ernesto e Vincenzo tratto dal diario di Facebook del Sorrento 1945, su: https://www.facebook.com/sorrento1945/videos/844496482957887

🇧🇷 ADRIANO MEZAVILLA IN ROSSONERO 🔴 ⚫ Il Sorrento 1945 è lieto di ufficializzare l'approdo in Costiera di Adriano Mezavilla.Con questo breve video realizzato dai nostri Ernesto e Vincenzo, vi proponiamo alcune tra le giocate e le reti realizzate dal campione brasiliano, con una piccola sorpresa nel finale.Da anni legato alla nostra terra, finalmente vestirà i colori rossoneri… pronto a passare da "Sindaco" a "Imperatore"!#BEMVINDOIMPERADOR 👑 Publiée par Sorrento 1945 sur Samedi 19 septembre 2020

GiSpa