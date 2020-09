Sorrento. A proposito dei casi Covid, la voce del buon senso e della ragione di Gaetano Milano “Fate i bravi se potete”. Basta allarmismi

Sorrento ( Napoli ) . A proposito dei casi Covid, la voce del buon senso e della ragione di Gaetano Milano “Fate i bravi se potete”. Basta allarmismi in buona sostanza, ed è sicuramente giusto quello che dice nel post che riportiamo

FATE I BRAVI SE POTETE. Sulla rete si sta dicendo di tutto sui nuovi casi di positività al Covid 19,che ha riguardato,ad ora, cinque nostri concittadini di cui tre appartenenti allo stesso nucleo familiare e due casi singoli. Quattro di essi sono in isolamento ed un quinto è ospedalizzato,ma in buone condizioni.L’Asl sta procedendo alla mappatura dei contatti per controlli e provvedimenti più specifici(se tutti avessimo scaricato l’app immuni sarebbe stato più facile)e da domani saranno sottoposti a tampone a domicilio. Il Sindaco ha rivolto un appello a tutti coloro che hanno avuto contatti a collocarsi in quarantena volontaria ,dandone comunicazione all’Asl( e molti lo stanno facendo).Un invito al senso di responsabilità al quale tutti abbiamo fatto richiamo quando riguardava gli altri,meno quando ci riguardava e riguarda direttamente.A tal proposito la rete si è infervorata chiedendo la conoscenza dei nomi dei positivi.Delle due l’una: o la richiesta è strumentale o chi lo chiede non sa ,in quanto se il Sindaco facesse i nomi violerebbe una legge che si chiama tutela della privacy.Cio’ detto ,semplifichiamo a modo nostro il messaggio:chi non sa chi sono i positivi e dove sono stati ,vuol dire che non ha avuto contatti,senza dimenticare che il “contatto”non può nascere dal fatto che ci siamo incrociati per strada………..Da domani tutti i positivi “storici”effettueranno i tamponi di controllo,per cui tra un paio di giorni potremo avere un quadro definito sul nostro territorio