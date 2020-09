Sorrentino torna a Capri per le riprese del nuovo film, Toni Servillo ancora al suo fianco

Dopo lo splendido scenario della costa d’Amalfi, a Conca dei Marini, il regista Paolo Sorrentino è pronto a sbarcare anche a Capri per le riprese del nuovo film “E’ stata la mano di Dio”. Il regista napoletano ha fatto tappa nell’Isola Azzurra proprio il mese scorso, in compagnia di altri vip, in un viaggio tra i faraglioni per pensare al meglio alla location che farà da sfondo alla sua nuova pellicola ispirata alla vita di Diego Armando Maradona.

Sorrentino vedrà ancora una volta nel suo cast l’attore Toni Servillo, con il quale ha firmato i suoi grandi successi, su tutti “La Grande Bellezza” che gli è valso il premio Oscar. Il salotto del mondo di Capri dovrebbe trasformarsi in un set all’aperto, secondo i programmi della produzione cinematografica, “The Apartment” per Netflix, mercoledì prossimo, 30 settembre, quando, previsioni meteo alla mano, l’isola dovrebbe essere di nuovo baciata dal sole.

A far parte delle “cartoline” del film oltre a Capri (con patrocinio e collaborazione istituzionale del comune di Capri) e ovviamente Napoli, terra natìa e di infanzia di Paolo Sorrentino, anche la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e la Sicilia, in particolare l’isola di Stromboli. Un altro tributo, comunque per l’isola dei Faraglioni scelta come set anche da Sorrentino.