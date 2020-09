Sita: inizio del nuovo anno scolastico con tanti dubbi. In tanti comuni della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana lunedì 28 settembre, dopo molti mesi di stop, prima dovuti alla pandemia di Coronavirus, poi alle elezioni regionali e comunali, prenderà il via il nuovo anno scolastico 2020/2021.

In occasione della riapertura delle scuole, è stato stilato un protocollo di sicurezza ben definito, contenente misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative nello specifico contesto della scuola.

I dubbi, però, restano per quanto concerne il trasporto scolastico. I pullman della Sita, infatti, già nel corso degli scorsi anni si trovavano ad essere sovraffollati. Questa situazione preoccupa maggiormente in questo periodo storico in cui si dovrebbe assicurare il distanziamento interpersonale.

Proprio a tal proposito, sono molti, dunque, i sindaci di diverse amministrazioni comunali ad aver scritto alla Società di trasporti con la speranza di trovare quanto prima una soluzione definitiva che possa risolvere il problema.