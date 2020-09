Silvio Berlusconi positivo al Covid-19. Si fa strada l’ipotesi che possa essere stato contagiato dai figli che avevano partecipato ad una festa a Capri

La notizia della positività di Silvio Berlusconi al Covid-19 sta facendo molto discutere nelle ultime ore e si cerca soprattutto di capire dove possa essere avvenuto il contagio. Tra le ipotesi più accreditate ci sarebbe anche quella riportata da diverse testate giornalistiche nazionali, ovvero che a contagiare Berlusconi possano essere stati proprio i figli Barbara e Luigi che nei giorni di Ferragosto, insieme ai rispettivi partner, avevano lasciato la Costa Smeralda per raggiungere Capri a bordo dello yacht di famiglia, il Morning Glory. E proprio sull’isola azzurra i quattro avrebbero trascorso una serata in un noto locale tra balli e canti, in compagnia di numerose persone. Poi il ritorno in Sardegna dove si erano incontrati con il padre. E le ultime notizie sembrano confermare anche la positività al Covid di Barbara e Luigi Berlusconi.