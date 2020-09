Sicurezza delle cure e della persona assistita: l’Asl Salerno si tinge di arancione. L’Asl Salerno si tinge di arancione – Tutti gli ospedali illuminati all’insegna dello slogan “Operatori sanitari sicuri, pazienti sicuri”

L’Asl Salerno aderisce alla giornata di sensibilizzazione per la sicurezza delle cure e della persona assistita che si celebre ogni anno il 17 settembre.

Nell’occasione tutti gli ospedali dell’Azienda saranno illuminati di arancione, per richiamare l’attenzione dei cittadini e dell’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza delle cure, e quest’anno anche per ricordare l’impegno del Sistema Sanitario Nazionale e di tutti gli operatori della sanità per fronteggiare l’epidemia COVID-19.