Si sta scrivendo la parole FINE

Minori ( Costiera amalfitana ) . Ma allora è veramente terminata la bella stagiione, l’estate?

E si, perchè tutto lo lascia supporre: lo smontaggiop della parte terminale in ferro per l’attracco del pontile di Minori; lo smontaggio dei lidi alla spiaggia (due lettini ed un ombrellone sono costati spesso la ragguardevole cifra di cinquanta euro al giorno); la graduale diminuzione delle corse della linea marittima Salerno-Positano e viceversa, l’eliminazione delle corse serali della soc. Sita Sud, a concessione regionale forse; (chi va ad Amalfi con i tanto consigliati servizi pubblici è costretto a rientrare per le ore 21.oo)

E cosa offriamo al malcapitato turista autunnale o invernale? Qualche smottamento qua, qualche frana là, qualche sicura interruziione della circolazione stradale (calma, perchè costruiranno il tunnel Maiori-Minori)

Ci vediamo? NOI SPERIAMO DI ESSERCI

Gaspare Apicella