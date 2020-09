Si aprono le iscrizioni al corso di \"Fotografia\" del Forum dei Giovani di Piano di Sorrento

Ciao ragazzi, finalmente ci siamo, da oggi riparte la nostra programmazione formativa per l’autunno/inverno 2020!

Il Forum ha deciso di organizzare un corso di fotografia e foto-editing grazie alla collaborazione con un giovanissimo talento della Penisola Sorrentina, Gianluigi Palomba.

Il nostro corso si articola in questo modo:

7 ore di lezioni teoriche – si terranno ogni martedì e giovedì dalle 20.00 alle 21.00 presso la sede del Forum a Piano di Sorrento.

12 ore di esercitazione sul campo, dove avrete l’occasione dimettere in pratica, insieme al docente, tutto quanto imparato e visiterete posti fantastici (Positano, Regina Giovanna, Scutari/Alberi e Villa Fondi).

Infine ci saranno 6 ore di post-produzione (Adobe Lightroom & Photoshop) dove vi insegneremo i segreti del mestiere 😉.

REQUISITI e COSTO

Per partecipare al corso è necessario possedere una macchina fotografica che scatti in formato RAW (Reflex, Mirrorless e simili).

È possibile iscriversi utilizzando due formule:

– COMPLETA (120€): include un treppiedi, filtri ND ed adattatore per la vostra fotocamera e riflettori.

– BASE (80€): se possedete già quanto sopra pagherete solo ed esclusivamente l’iscrizione al corso!

COME È ARTICOLATO IL CORSO

La durata complessiva è di 25 ore, suddivise in:

– 7 ore di lezioni frontali sull’apprendimento di come si utilizza una macchina fotografia;

– 12 ore di prova pratica, dove scenderete sul campo e scatterete le vostre prime (ed entusiasmanti) fotografie. Abbiamo selezionato 4 luoghi per l’occasione: Positano, Regina Giovanna, Villa Fondi e Scutari/Alberi.

– 6 ore di editing digitale, durante le quali imparate ad utilizzare programmi come Adobe Photoshop e Lightroom.

COME PARTECIPARE

Per partecipare potere compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/jAqSEqgSjStw9bzG9

Successivamente vi contatteremo per email per confermarvi la vostra iscrizione ed indicarvi come effettuare il pagamento, che dovrà avvenire entro massimo 7 giorni dalla data di iscrizione, pena l’annullamento e l’impossibilità di partecipare.

QUALCHE INFO SUL NOSTRO DOCENTE:

Gianluigi Palomba ha 21 anni ed è nato e cresciuto in costiera sorrentina. Dopo aver concluso il liceo, spinto dalla sua grande passione verso la fotografia, ha deciso di continuare il suo percorso di studi in Scozia, dove ha conseguito due titoli accademici ‘HNC’ e ‘HND’ in fotografia presso il D&A College. Nel corso degli anni alcuni suoi lavori sono stati pubblicati su riviste di calibro nazionale ed internazionale come ‘The Landscape Photography Magazine’, ‘Tutto Digitale’ e ‘National Geographic Traveler’. Ad oggi collabora con uno studio fotografico locale, mettendo in pratica tutto ciò che ha imparato nel tempo.

Per qualsiasi informazione o dubbio restiamo sempre a vostra disposizione, potete contattarci tramite Facebook, Whatsapp o scriverci all’indirizzo email: info@forumgiovanipiano.com

Questo è solo il primo passo verso il “ritorno alla normalità”, ci aspetta un autunno/inverno ricco di iniziative, corsi di formazione e progetti di qualità!

#WEACT