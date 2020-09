Come sarà il mese di settembre? Quali sono le tendenze meteo? E’ importante saperlo anche per il prolungamento della stagione turistica in Costa d’Amalfi e Sorrento, ma anche per le coste della Campania in provincia di Salerno e Napoli. IlMeteo.net riporta cosa dicono i principali modelli meteorologici internazionali con le previsioni stagionali e mensili a lungo termine.

Lo ricordiamo, questi modelli ci danno un’indicazione su quale sarà la tendenza climatica del periodo, quindi non ci dicono la previsione meteo giornaliera per una località concreta. Le tendenze ci permettono di sapere se il mese sarà più o meno piovoso della media, più o meno caldo della media. Per sapere il tempo che farà in ogni località invece, sempre bene consultare il sito Meteored Italia con le previsioni a breve termine basate sul modello ECMWF, che sono più attendibili quanto più vicina è la data. Agosto si sta concludendo con una “burrasca autunnale”, con tanto maltempo sulle regioni del Centro-Nord e con un forte abbassamento delle temperature. Settembre inizierà in Italia con temperature massime sotto la media del periodo, e questo si vede nei modelli a lungo termine del centro ECMWF, che disegnano per la prima settimana di settembre una tendenza a un clima più freddo della media del periodo. Attenzione però: con settembre non è terminata la possibilità che torni il caldo. In questo senso, anzi, i modelli indicano che il mese sarà più caldo della media. Appena terminata questa parentesi di maltempo e temperature sotto la media infatti, le temperature Il mese di settembre 2020 sarà più caldo della media del periodo, secondo il modello stagionale ECMWF. Anche i modelli di previsione mensile prevedono che le ultime tre settimane di settembre saranno più calde della media. Più fresca soltanto la prima settimana di settembre, fatta eccezione per le regioni del Sud, dove i valori resteranno nella media.