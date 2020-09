Serie B 2020/21, il sorteggio: esordio con la Reggina per la Salernitana, match natalizio con l’Entella. Col Pescara l’ultimo atto

La Serie B svelerà il suo calendario a partire dalle 19 in piazza del Duomo a Pisa e la redazione di SalernitanaNews.it seguirà in diretta lo svolgimento del sorteggio. Diciannove giornate che avranno inizio venerdì 25 settembre con l’open day e si chiuderanno il 7 maggio, sempre di venerdì. Date compresse, niente soste lunghe. Addio, ad esempio, al mese di gennaio con venti giorni di relax. Confermato il format natalizio con gare il 27 e il 30 dicembre e il 3 gennaio. Si gioca anche a Pasquetta (lunedì 5 aprile), così come sarà rispettata la sosta per gli impegni delle nazionali anche visti i numerosi giocatori convocati durante questi impegni (11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo) a cui si aggiungerà il weekend del 9-10 gennaio. Saranno ben otto i turni infrasettimanali: 20 ottobre, 15, 22 e 30 dicembre, 9 febbraio, 2 e 16 marzo, 20 aprile.

Se nelle precedenti annate c’era sempre una certa curiosità da parte dei tifosi della Salernitana, vogliosi di scoprire il cammino della propria squadra del cuore, conoscere le date dei derby più sentiti e di organizzare le trasferte al più presto, adesso questa attesa sembra essere sostituita, nel migliore dei casi, dall’indifferenza. Non solo, c’è chi protesta in maniera civile attraverso i social ufficiali della Lega B, che nel pomeriggio ha pubblicato un’immagine con la collocazione geografica delle regioni rappresentate nel campionato cadetto (domina il Veneto con quattro rappresentanti). Al di sotto dell’immagine postata dal social media manager letteralmente una pioggia di commenti da parte di account di tifosi granata, tutti con un messaggio più o meno unico: “No alla multiproprietà“. Un’iniziativa che chiaramente simboleggia la voglia di far uscire dai confini locali la problematica riscontrata dagli appassionati granata.