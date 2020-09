Serie A, calendario completo, soste e turni infrasettimanali

Otto minuti e duecentomila contatti: sono i numeri di una presentazione dei calendari di serie A senza precedenti, necessaria vista la pandemia che ancora resiste. Tutto virtuale in chiave decisamente ’emozionale’, immagini e annunci dei match alternati, ma comunque un successo con duecentomila contatti spalmati sui canali social della Lega: 80 mila utenti collegati su Instagram, più di 65 mila sul canale YouTube, quasi 30 mila su Facebook e 18 mila su twitter. Avvio di campionato almeno sulla carta molto duro per la Juve di Andrea Pirlo. I campioni d’Italia esordiranno in casa contro la Sampdoria, alla seconda giornata sfideranno all’Olimpico la Roma e chiuderanno il primo ciclo prima della sosta per le nazionali ospitando allo Stadium il Napoli. La prima giornata, in programma nel weekend del 19 e 20 settembre, propone anche Milan-Bologna, Parma-Napoli, Verona-Roma e Fiorentina-Torino. Posticipate le sfide di Atalanta (in trasferta con la Lazio) e Inter (a Benevento) che hanno ottenuto dalla Lega il rinvio. Saranno sei i turni infrasettimanali e tre le soste previste. I turni infrasettimanali: mercoledì 16 dicembre, mercoledì 23 dicembre, mercoledì 6 gennaio 2021, mercoledì 3 marzo, mercoledì 21 aprile e mercoledì 12 maggio. Tre le soste, tutte in concomitanza degli impegni delle squadre nazionali: domenica 11 ottobre, domenica 15 novembre, domenica 28 marzo 2021. Definito anche il calendario della Coppa Italia che si disputerà di mercoledì: primo turno eliminatorio il 23 settembre, secondo turno 30 settembre, terzo 28 ottobre, quarto 25 novembre, ottavi di finale 13 e 20 gennaio 2021, quarti il 27 gennaio, semifinale andata 3 febbraio, semifinale ritorno 10 febbraio, finale il 19 maggio.



IL CALENDARIO COMPLETO

1/a giornata (and. 20 settembre 2020 – rit. 31 gennaio 2021)

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma

2/a giornata (and. 27 settembre 2020 – rit. 7 febbraio 2021)

Bologna-Parma

Cagliari-Lazio

Crotone-Milan

Inter-Fiorentina

Napoli-Genoa

Roma-Juventus

Sampdoria-Benevento

Spezia-Sassuolo

Torino-Atalanta

Verona-Udinese

3/a giornata (and. 4 ottobre 2020 – rit. 14 febbraio 2021)

Atalanta-Cagliari

Benevento-Bologna

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Inter

Milan-Spezia

Parma-Verona

Sassuolo-Crotone

Udinese-Roma

4/a giornata ( and. 18 ottobre 2020 – rit. 21 febbraio 2021)

Bologna-Sassuolo

Crotone-Juventus

Inter-Milan

Napoli-Atalanta

Roma-Benevento

Sampdoria-Lazio

Spezia-Fiorentina

Torino-Cagliari

Udinese-Parma

Verona-Genoa

5/a giornata (and. 25 ottobre 2020 – rit. 28 febbraio 2021)

Atalanta-Sampdpria

Benevento-Napoli

Cagliari-Crotone

Fiorentina-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Verona

Lazio-Bologna

Milan-Roma

Parma-Spezia

Sassuolo-Torino

6/a giornata (and. 1 novembre – rit. 3 marzo 2021)

Bologna-Cagliari

Crotone-Atalanta

Inter-Parma

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Genoa

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

Udinese-Milan

Verona-Benevento

7/a giornata (and. 8 novembre 2020 – rit. 7 marzo 2021)

Atalanta-Inter

Benevento-Spezia

Bologna-Napoli

Cagliari-Sampdoria

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Sassuolo-Udinese

Torino-Crotone

8/a giornata (and. 22 novembre 2020 – rit. 14 marzo 2021)

Crotone-Lazio

Fiorentina-Benevento

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Milan

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Spezia-Atalanta

Udinese-Genoa

Verona-Sassuolo

9/a giornata (and. 29 novembre 2020 – rit. 21 marzo 2021)

Atalanta-Verona

Benevento-Juventus

Bologna-Crotone

Cagliari-Spezia

Genoa-Parma

Lazio-Udinese

Milan-Fiorentina

Napoli-Roma

Sassuolo-Inter

Torino-Sampdoria

10/a giornata (and. 6 dicembre 2020 – rit. 4 aprile 2021)

Crotone-Napoli

Fiorentina-Genoa

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Parma-Benevento

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Milan

Spezia-Lazio

Udinese-Atalanta

Verona-Cagliari

11/a giornata (and. 13 dicembre 2020 – rit. 11 aprile 2021)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Inter

Crotone-Spezia

Genoa-Juventus

Lazio-Verona

Milan-Parma

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Benevento

Torino-Udinese

12/a giornata (16 dicembre 2020 – rit. 18 aprile 2021)

Benevento-Lazio

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Atalanta

Parma-Cagliari

Roma-Torino

Spezia-Bologna

Udinese-Crotone

Verona-Sampdoria

13/a giornata (and. 20 dicembre 2020 – rit. 21 aprile 2021)

Atalanta-Roma

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Verona

Inter-Spezia

Lazio-Napoli

Parma-Juventus

Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Milan

Torino-Bologna

14/a giornata (and. 23 dicembre 2020 – rit. 25 aprile 2021)

Bologna-Atalanta

Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

Verona-Inter

15/a giornata (and. 3 gennaio 2021 – rit. 2 maggio 2021)

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Milan

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Inter-Crotone

Juventus-Udinese

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Verona

16/a giornata (and. 6 gennaio 2021 – rit. 9 maggio 2021)

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Cagliari-Benevento

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Milan-Juventus

Napoli-Spezia

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Verona

17/a giornata (and. 10 gennaio 2021 – rit. 12 maggio 2021)

Benevento-Atalanta

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Lazio

Roma-Inter

Spezia-Sampdoria

Udinese-Napoli

Verona-Crotone

18/a giornata (and. 17 gennaio 2021 – rit. 16 maggio 2021)

Atalanta-Genoa

Bologna-Verona

Cagliari-Milan

Crotone-Benevento

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Napoli-Fiorentina

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Parma

Torino-Spezia

19/a giornata (and. 24 gennaio 2021 – rit. 23 maggio 2021)

Benevento-Torino

Fiorentina-Crotone

Genoa-Cagliari

Juventus-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Atalanta

Parma-Sampdoria

Roma-Spezia

Udinese-Inter

Verona-Napoli