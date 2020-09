Seiano: sentiero per la spiaggia del Pezzolo da brividi

Vico Equense ( Napoli ) Questo e’ il “sentiero” che centinaia di residenti e non dalla costa di Sorrento percorrono ogni giorno per raggiungere la spiaggia del Pezzolo di Seiano, vari bagnanti senza autorizzazione e buonsenso decidono di lasciare il proprio motorino lungo il percorso limitando lo spazio ai pedoni ma questi ultimi devono fare i conti con buche e spazzatura.

Credo che sia urgente intervenire dal momento che piu’ di una persona a causa delle condizioni del sentiero e’ finita in ospedale a causa di distorsioni e fratture in seguito a cadute.

L’impressione di molti cittadini della Penisola Sorrentina e non solo la mia e’ che l’attenzione si concentri sempre piu’ alla privatizzazione di spiaggie, alla cementificazione e alle abbattiture incontrollate di alberi sani perdendo di vista cio’ che veramente conta per la salute e l’ambiente, ovvero la tutela e la salvaguardia di cio’che ci e’ stato tramandato e che stiamo distruggendo.

Spero che chi di competenza intervenga quanto prima e che ci si impegni nel migliorare la quotidianieta’ dei cittadini. Viviamo nella cosiddetta “zona turistica” e in quanto tale paghiamo tasse molto piu’ alte di altre zone della Campania e altre Regioni ma cosa abbiamo noi cittadini in cambio davvero mi sfugge.