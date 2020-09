Scuole, Positano unico comune deciso sulla riapertura. Per tutti gli altri della Costiera un’incognita

Positano. Il sindaco Michele De Lucia è l’unico ad aver emanato un’ordinanza, la numero 25, molto chiara sulla riapertura delle scuole, che è stata posticipata al 24 settembre (dopo le elezioni). “Era inevitabile, ancora poca chiarezza”, ha dichiarato ieri il sindaco durante un’intervista a Positanonews. Per tutti gli altri comuni della Penisola Sorrentina e della Costiera amalfitana la data del rientro in aula è una grande incognita.

In vista delle elezioni regionali, le varie amministrazione sono in contatto con la Regione Campania per capire se aprire prima o dopo di esse. “Oltre ad avere un contagio forte nella nostra Regione, ma anche in Italia, abbiamo ancora poca chiarezza su come svolgere sia la didattica, ne parlavo con la dirigente, e sia per quanto riguarda il trasporto scolastico. Per cui ancora non ci sono i docenti, ancora non c’è il personale ATA. Siamo ancora in una fase molto complicata. Poi mettiamoci anche le elezioni che, nel nostro caso, coinvolgono anche le comunali: significa quattro giorni, poi i vari spogli, referendum regionali e comunali. Avrebbe portato via una settimana intera, per cui abbiamo deciso di far tornare i nostri ragazzi a scuola il 24, in totale sicurezza e tranquillità, in serenità sia per i ragazzi che per gli insegnanti, e soprattutto per le mamme. Abbiamo operato questa scelta. Stavamo aspettando che la Regione decidesse, visto che non l’ha fatto abbiamo fatto l’ordinanza”, ha spiegato ieri De Lucia.