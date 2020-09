Scuole, ministro Azzolina: “Chi vuole, potrà tenere la mascherina tutto il tempo”

Il ritorno a scuola è uno degli argomenti più scottanti e dibattuti delle ultime settimane. La situazione è complessa e non si sa ancora se effettivamente gli istituti riusciranno a cominciare rispettando tutte le normative anti-Covid. Solo qualche giorno fa, il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina aveva dichiarato che al banco i ragazzi non devono indossare la mascherina.

Durante un forum organizzato nella sede del Corriere della Sera, però, un papà ha chiesto al ministro se suo figlio avesse potuto scegliere di indossare la mascherina anche da seduto. “Se c’è il metro di distanza e il ragazzo vuole abbassarla può farlo, ma nulla gli vieta di tenerla se preferisce così”.

Per quanto concerne, invece, la possibilità della didattica a distanza Azzolina è abbastanza chiara: “Nulla vieta, se la scuola è attrezzata, di videocollegarsi anche con chi ha un banale raffreddore. Su questo abbiamo lavorato con la ministra dell’Innovazione Pisano e con il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli. Sono stati investiti 400 milioni di euro per rafforzare la banda larga nelle scuole. Migliorare la rete non serve solo alla didattica a distanza, ma anche a fare una didattica innovativa in presenza. Perché queste cose gli studenti ormai le vogliono”.

“Non abbiamo avuto sei mesi per riaprire le scuole. Fino a fine maggio abbiamo lavorato per chiudere l’anno scolastico, inventando la didattica a distanza e facendo gli esami di stato in presenza. Poi abbiamo iniziato a lavorare sul 2020-21 – sottolinea Azzolina – Lo so che stiamo chiedendo alle famiglie dei piccoli sacrifici, ma per tornare a scuola dobbiamo rinunciare a qualcosina. All’inizio non si faranno gli orari per intero, vero. Ma restituiremo alle famiglie un pezzo di normalità”.