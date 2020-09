Scuole in Campania, il mese di settembre perso. Si poteva iniziare con la DAD. Il punto del direttore

Oramai è chiaro che se tutto va bene i nostri figli inizieranno davvero a scuola a ottobre, era prevedibilissimo.. Mi chiedo perché non iniziare dai primi si settembre con la didattica a distanza e poi appena pronti andare in aula? le scuole inizieranno il 24 ma non tutte e non a pieno ritmo, al liceo le quarte e quinte a fine settembre quindi a ottobre, se tutto va bene, se avessimo adottato la dad per inizio settembre avremmo recuperato i ritardi accumulati l’anno scorso e avviato quest’anno.

Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli , ha già deciso di iniziare a ottobre, in Penisola sorrentina aumentano i contagi da coronavirus covid-19 e mancano ancora attrezzi e personale, anche fra Sorrento e Meta , Vico Equense e Capri si rischiano dunque ritardi. Comunque l’inizio sarà scaglionato. In provincia di Salerno non è che le cose vadano meglio, dalla Costa d’ Amalfi al Cilento non tutti sono sicuri di partire il 24 e al minimo intoppo tutti a casa.

Dunque la soluzione, temporanea, era quella di iniziare il primo settembre con la DAD e poi entrare in classe a ottobre o novembre, quando era tutto pronto , o quasi, perchè non è stato fatto?

Faccio solo una riflessione a chi, preso la foga di commentare, dice la sua tanto per dirla, noi di Positanonews VOGLIAMO IL RITORNO IN CLASSE , ma questo settembre, nel quale giustamente e doverosamente gli insegnanti riceveranno comunque lo stipendio, i nostri figli che hanno fatto?

Non era meglio cominciare a farli studiare in qualche modo?