Scuola, test sierologici per i docenti della Costa d’Amalfi a Nocera Inferiore

Costiera amalfitana: test sierologici per il personale scolastico. Lo comunica Andrea Reale in una nota.

Il delegato alla sanità della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Andrea Reale, comunica che in accordo con l’ASL di Salerno tutto il personale scolastico residente in costiera che non ha ancora effettuato il test sierologico per il SARS-CoV2, richiesto obbligatoriamente per la riapertura in sicurezza delle scuole, potrà effettuarlo presso l’ambulatorio del Laboratorio di analisi dell’ospedale di Nocera Inferiore diretto dal dott. Giovanni Grande, nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 dalle 8.30 alle 12.00.