Scuola, oltre 5,6 milioni di alunni oggi tornano in classe

Oggi lunedì 14 settembre si torna a scuola dopo sei mesi di stop causa coronavirus: oltre 5,6 milioni di alunni riprendono oggi le lezioni in classe. In tutta Italia, le lezioni non sono più state in presenza dal 5 marzo, da due settimane prima in alcune regioni del Nord interessate da focolai.

«Gli studenti hanno tanta voglia di tornare in classe e riappropriarsi della socialità. Questo sarà un anno complesso, lo sappiamo, ma abbiamo lavorato tanto e costruito una strategia di prevenzione che funzionerà se ognuno farà responsabilmente la propria parte. Essere a Vò è un segnale importante per un territorio che ha sofferto ma che non ha mai abbandonato gli studenti. Sarà una bellissima giornata». Così ha parlato il Ministro Lucia Azzolina stamani a Unomattina augurando buon anno scolastico a studenti e studentesse.

In Campania, come decretato dal governatore Vincenzo De Luca, le scuole dovrebbero riaprire il 24 settembre, dopo le elezioni. Ma tale ipotesi, al momento, non è ancora una certezza. La responsabilità degli edifici scolastici è di ogni singolo Comune, anche se forse non tutti lo sanno. E’ responsabilità del Comune dunque anche la loro manutenzione, ventilazione, salubrità, la sostenibilità. Basta ricordare questo per capire che il tema della scuola non riguarda solo il Governo, ma che al contrario su aspetti assolutamente fondamentali, dipende da politiche locali.

Fonte: Il Mattino