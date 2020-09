Scuola. Ad Amalfi posticipata l’apertura delle sedi Istituto Comprensivo Fra Gerardo Sasso al 28 settembre. Posticipato l’avvio dell’attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021 relativo alle sedi Amalfi e Pogerola dell’Istituto Comprensivo “Fra Gerardo Sasso”, già fissato per il 24 settembre 2020 giusta DGRC n. 458 del 07/09/2020, a Lunedì 28 settembre 2020.

La decisione è stata assunta in data odierna con ordinanza (scaricabile in fondo all’articolo) del sindaco Daniele Milano che ha condiviso l’istanza pervenuta per le vie brevi dalla dirigente scolastica, prof.ssa Rosa Viscardi, circa l’opportunità di uno slittamento dell’inizio dell’anno scolastico al fine di garantire una maggiore sanificazione ed igienizzazione dei locali scolastici, con il ripristino degli spazi didattici dopo la tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020, in modo da accogliere gli alunni in condizioni ottimali.

Qui l’ordinanza.