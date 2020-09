Scrutinio in diretta ad Amalfi con Positanonews. E’ cominciato lo spoglio nell’Antica Repubblica Marinara, dopo l’affluenza del 72,75% dei votanti, registrata ieri. La sfida è tra l’attuale sindaco Daniele Milano e Alfonso Del Pizzo, che ci riprova.

I voti verranno aggiornati in continuazione o premere invio o F5 per vedere gli aggiornamenti in tempo reale.

Daniele Milano: 139 – Alfonso del Pizzo: 185

LIBERI

DANIELE MILANO (Candidato Sindaco)

MATTEO BOTTONE

ANTONIETTA AMATRUDA

ALFONSO APICELLA

ENZA COBALTO

ILARIA CUOMO

FRANCESCO DE RISO

SALVATORE FUSCO

FRANCESCA GARGANO

SIMONE LUCIBELLO

MASSIMO MALET

VINCENZO ODDO

GIORGIO STANCATI

AMALFI RINASCE

ALFONSO DEL PIZZO (Candidato Sindaco)

ANTONIO DE LUCA

GIOVANNI TORRE

IOLANDA AMENDOLA

FRANCESCA BALESTRA

STANISLAO BALZAMO

GELSOMINA BUONOCORE (DETTA MINA)

ANTONIO CARRANO

AMALIA ESPOSITO (DETTA LIA)

ANDREA ESPOSITO

GIANLUCA LAUDANO

GENNARO MANGIERI (DETTO RINO)

MARIA COLOMBA PISACANE