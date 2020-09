Scala. Abbiamo intervistato Padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, in occasione delle celebrazioni per il IX centenario della morte del Beato Gerardo Sasso, con l’emissione di due francobolli emessi dalla Poste Italiane. Padre Enzo ha dichiarato: “Abbiamo vissuto un momento straordinario ed intenso, anche storico, perché abbiamo scritto insieme una bellissima pagina di storia di Scala. I due francobolli rappresentano in fondo il sigillo di questo momento. I francobolli viaggeranno e porteranno in giro i nostri sentimenti”.