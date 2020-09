Scala. Abbiamo incontrato ed intervistato una rappresentanza dei vignaioli della città della costiera amalfitana che ci hanno parlato dei grandi vini della tradizione prodotti sul territorio e della loro passione per il lavoro nelle vigne. Siamo oramai a settembre e ci si prepara alla vendemmia che comincerà a breve, tra fine settembre ed inizio ottobre. Ogni anno vengono raccolti dai 350 ai 400 chili di uva che si trasformano in ottimo vino che verrà destinato per la maggior parte ad uso familiare.