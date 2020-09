Scala, il messaggio del sindaco e dell’amministrazione comunale per l’inizio dell’anno scolastico

Scala. Il Sindaco Luigi Mansi e l’Amministrazione Comunale, con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, hanno voluto augurare un buon inizio di anno scolastico a bambini e ragazzi che tornano sui banchi dopo la lunga e forzata assenza dovuta all’emergenza Covid:

«Care ragazze e cari ragazzi di Scala, scrivervi in questa occasione mi emoziona molto, perché oggi è come se fosse anche per me il primo giorno di scuola. Dopo tanti mesi, settimane e giorni carichi di tensione e di incertezze per il futuro, oggi riprende il percorso più importante della vostra crescita umana e culturale, e sono certo che saprete dare il giusto valore a questo nuovo inizio.

Vi confido che è stato molto impegnativo organizzare la vostra ripresa scolastica, abbiamo lavorato duramente per garantirvi il massimo della sicurezza e sappiamo che con maturità e coscienza, dal più piccolo al più grande di voi, saprete assumere comportamenti di responsabilità e di rispetto ognuno nei confronti dell’ altro, perché purtroppo non siamo ancora fuori dalla pandemia, ma sappiate che avrete me e la mia Amministrazione sempre al vostro fianco. “Andrà tutto bene”, ce lo siamo ripetuto spesso in questi mesi, l’abbiamo scritto e disegnato dappertutto con gli arcobaleni. Ecco, i colori di quegli arcobaleni di speranza dovranno essere messi in pratica, sopratutto a partire da oggi. Forza, ottimismo, solarità, determinazione e responsabilità devono essere il motore di questo inizio.

Al Preside, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico, rinnoviamo il nostro pieno ed incondizionato supporto perché tutti insieme abbiamo un solo, unico obiettivo, la crescita, la sicurezza ed il benessere dei nostri studenti. Ai genitori come me, trasmetto la gioia di rivedere i nostri figli riprendere una “nuova normalità” della loro crescita personale e di studio, e sono sicuro che sapremo continuare a fare squadra nel rispetto della nostra comunità. Buon primo giorno di scuola al FUTURO di Scala!».