Sassano, Maria Grazia si è sposata questa mattina e dopo il rito religioso è andata a votare in abito bianco

Sassano. Davvero singolare quanto accaduto oggi nel Cilento e che viene riportato in un articolo dal sito “SalernoToday”. Giuseppe e Maria Grazia, lui di Atena Lucana e lei di Sassano, questa mattina hanno coronato il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio nella Chiesa di San Rocco. Ma il giorno così importante non ha fatto passare in secondo piano il diritto al voto e, dopo la celebrazione religiosa, la sposina ha raggiunto il seggio elettorale presso l’istituto Giovanni Falcone nel plesso scolastico di Silla, con tanto di abito bianco e bouquet, per poter votare prima di continuare i festeggiamenti per il matrimonio.

Indubbiamente una scena inusuale che ha colto di sorpresa ed ha piacevolmente stupito i presenti. Che dire? Complimenti per il senso civico ed auguri a Giuseppe e Maria Grazia per la loro vita matrimoniale.

(Foto di SalernoToday)