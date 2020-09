Sarno: usano l’auto per sfondare la saracinesca di una gioielleria, il furto salta grazie all’allarme. A Sarno una banda di ladri ha tentato di svaligiare una gioielleria in Corso Amendola in pieno centro. I malviventi hanno agito a bordo di un’auto, una Audi di colore grigio che è stata utilizzata per per tentare di sfondare la saracinesca della gioielleria. Lo scrive SalernoToday.it

L’allarme scattato quando l’auto ha urtato la saracinesca ha messo in fuga i malviventi. Le forze dell’ordine adesso indagano utilizzando anche le immagini provenienti dalle telecamere di videosorveglianza.