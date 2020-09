Sarno, treno della Circumvesuviana bloccato per assembramento

Sarno (Salerno). Come segnala un utente Facebook, un treno della Circumvesuviana è stato bloccato a Sarno per il numero eccessivo di persone presenti, un numero che non rispetta le normative di distanziamento anti-Covid.

Il post:

Treno bloccato per troppo assembramento. La metà della gente però è senza biglietto e nelle biglietteria però non c’è controllo. Il treno è arrivato con mezz’ora di ritardo e quindi raccoglie l’utenza di due treni. E quando apriranno le scuole cosa succederà?

L’ultimo aggiornamento dallo stesso autore alle ore 9.