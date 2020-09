SAPRI, DIPENDENTE COMUNALE POSITIVO AL COVID-19: L’ANNUNCIO DEL SINDACO

Dipendente del Comune di Sapri positivo al Covid-19: sindaco in isolamento volontario. Domani la sanificazione di tutti i locali comunali

E’ risultato positivo al Coronavirus anche un dipendente comunale di Sapri. Ad annunciarlo è il primo cittadino Antonio Gentile attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Cari concittadini – scrive il sindaco- purtroppo in queste ore mi è stata comunicata dal dipartimento prevenzione ASL e dal direttore del PO Sapri l’esistenza di un caso positivo al Covid-19 nel nostro comune. Il cittadino, un dipendente comunale, è sintomatico ma in buone condizioni di salute e sarà trasferito in osservazione presso il reparto Covid19 di Scafati.” “In queste ore -continua Gentile- stiamo ricostruendo la catena dei contatti del nostro dipendente e concordando con le Istituzioni sanitarie, in via precauzionale, la somministrazione del tampone a tutti i dipendenti comunali. In attesa degli esiti ho disposto per la giornata di domani la sanificazione di tutti i locali comunali con la relativa sospensione dei servizi per due giorni, la messa in quarantena per i contatti stretti e per la giornata di dopodomani lo screening di massa per tutti gli altri dipendenti comunali non individuati quali contatti di caso.”

“Personalmente, -conclude il primo cittadino- pur non essendo contatto stretto del dipendente ed in attesa dello screening di massa, osserverò l’isolamento volontario fiduciario.”

zerottonove Lucia Marcogiuseppe