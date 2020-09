Sant’Angnello, i medici salvano la gamba alla ragazza coinvolta nell’incidente di via Nastro Azzurro. Finalmente una buona notizia

Sant’Agnello. Finalmente una buona notizia: è andata a buon fine l’operazione della ragazza coinvolta nell’incidente in via Nastro Azzurro. I medici sono riusciti a ricostruirle le vene e la gamba è stata salvata. Meno critiche le condizioni degli altri due coinvolti, tutti ricoverati al Cardarelli: uno ha una frattura al femore, e ne avrà ancora per qualche giorno, e l’altro solo delle ferite.

L’incidente è avvenuto giovedì sulla strada che porta a Sant’Agata di Massa Lubrense, Via Nastro Azzurro, prolungamento del la statale 145 Sorrentina, presso l’incrocio con via Michele Paturzo, al confine fra i Colli di San Pietro di Piano di Sorrento e i Colli di Fontanelle di Sant’Agnello.

Dalle telecamere posizionate sull’incrocio si vede che il ciclomotore dal lato destro svolta verso sinistra forse per andare verso via Paturzo, ma in quel momento arriva l’altro mezzo che proveniva dai Colli di San Pietro con il conseguente impatto. Sono tre i feriti che rimangono sull’asfalto non poco tempo prima che arrivassero i soccorsi, forse anche un’ora.

Sono i carabinieri di Sorrento a condurre le indagini ed eventualmente la Procura di Torre Annunziata aprirà un fascicolo, le dinamiche ed eventualità responsabilità potranno essere accertate giudizialmente solo in quella sede.

Positanonews fa ancora un augurio di pronta guarigione a tutti i ragzzi!