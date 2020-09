Sant’Agnello. Un’altra cittadina affetta da Covid-19, è asintomatica e fa parte del nucleo familiare degli altri 3 positivi

Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Il Dipartimento di prevenzione del Asl Na 3 mi ha appena comunicato la positività al Covid 19 di una nostra cittadina appartenente al nucleo familiare stretto di uno degli altri 3 positivi presenti al momento nel Comune di Sant’Agnello! La paziente è asintomatica e si trova in autoisolamento presso il proprio domicilio! Invito come sempre tutti ad attuare tutte le norme di prevenzione e distanziamento sociale fondamentali per contenere la diffusione del virus!!”.