Sant’Agnello. Un nuovo positivo al Covid-19, si tratta di un cittadino attualmente in isolamento domiciliare. Al via i tamponi per i familiari

Sant’Agnello. Positività al Covid-19 per un cittadino del paese della penisola sorrentina. A comunicarlo è il sindaco Piergiorgio Sagristani con un post sulla sua pagina Facebook: “Mi è stata appena comunicata la positività al Covid-19 di un altro nostro cittadino di Sant’Agnello! Il paziente si trova a casa febbricitante in condizioni stazionarie e sono in corso da parte del dipartimento di prevenzione i tamponi per tutti i familiari! L ‘abbracciamo virtualmente e gli auguriamo una pronta guarigione!”.