Sant’Agnello. Un altro caso positivo in città, si tratta di una ragazza asintomatica. A comunicarlo il sindaco Piergiorgio Sagristani

Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, rende note: “Devo purtroppo comunicarvi un altro caso di positività al Covid 19 nella nostra Sant’Agnello! Si tratta di una giovane ragazza totalmente asintomatica. Al momento nella nostra Città abbiamo altri due casi di cui uno asintomatico in isolamento a casa e un altro ricoverato per lievi problemi respiratori al centro covid di Boscotrecase! Augurando a tutti una rapida guarigione colgo l’occasione per ricordare che è soprattutto importante non abbassare la guardia e attuare tutte quelle misure e precauzioni di distanziamento sociale che al momento sono l’unica misura di contenimento per il Covid 19!!”.