Sant’Agnello. Sicurezza ai tempi del covid: lavori in corso all’Istituto comprensivo Agostino Gemelli per ampliare e recuperare altre aule

Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica: “Sono in corso i lavori per ampliare e recuperare altre aule dell’istituto comprensivo Agostino Gemelli di Sant’Agnello concordati con il dirigente scolastico per permettere un avvio nei tempi previsti dall’ordinanza della Regione Campania dell’anno scolastico nelle condizioni di maggiore sicurezza e distanziamento per contenere il Covid 19! Nel frattempo si sta predisponendo l’arrivo della fibra ottica reale fino alla centralina della scuola per consentire la fruizione dei dati ad alta velocità e permettere in alternativa nel migliore modo possibile la didattica a distanza!!”.