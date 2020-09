Sant’Agnello. Plesso scolastico Agostino Gemelli intervista al dirigente Maria Pagano

Tutto pronto per l’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 a Sant’Agnello, lo dice a chiare lettere la dirigente dott.ssa Maria Pagano, ai microfoni di Positanonews. Una serie di circolari ministeriali studiate ed applicate, il racconto della preside prosegue con un grande ringraziamento all’amministrazione comunale nella persona del sig Sindaco PierGiorgio Sagristani, per essersi attivato nell’approntamento delle strutture , creando delle belle e grandi aule. Lunedi 28 settembre 2020 i ragazzi entreranno in aula, seguendo le procedura come da protocollo, avranno un paio di settimane di doppi turni, poi la normalizzazione nella seconda metà di ottobre, quando saranno consegnate altre aule.