Sant’Agnello, nuovo cittadino positivo: si tratta di un asintomatico in autoisolamento, 5 i positivi sul territorio. A comunicarlo è stato direttamente il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Devo purtroppo comunicarvi un altro caso di positività al Covid 19 di un nostro cittadino che e’ asintomatico e in autoisolamento a casa appartenente ad un nucleo familiare di un altro positivo ! Al momento sul nostro territorio risultano 5 positivi al covid 19 …4 in autoisolamento a casa e 1 ricoverato in ospedale ! Purtroppo la situazione in penisola si sta complicando per cui diventa quasi un obbligo osservare tutte le precauzioni e misure di distanziamento per cercare di bloccare la diffusione del virus !