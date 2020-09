Sant’Agnello. İncidente ai Colli di Fontanelle, ragazza con gravi ferite al Cardarelli

Sant’Agnello. È stata trasferita a Napoli, all’ospedale Cardarelli, con una grave ferita all’arto inferiore, la ragazza coinvolta nell’incidente di ieri pomeriggio. L’incidente avvenuto al crocevia fra Piano di Sorrento e Sant’Agnello con un probabile scontro fra un ciclomotore e una motocicletta , forse per colpa di un sorpasso, con dinamiche ancora da accertare, ha impressionato i passanti, per cui le testimonianze raccolte da Positanonews sono molto confuse e non dirette e contestuali all’incidente . Quattro i giovani coinvolti, tutti della Penisola sorrentina. Un tratto pericoloso con precedenti incidenti dovuti alla velocità. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri coordinati dal Comandante Ivan Iannucci. Auguriamo a tutti pronta e buona guarigione