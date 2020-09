Sant’Agnello-Housing sociale, “Ostaggio della burocrazia”: nuovo appello delle famiglie ai pm

Ogni giorno che passa siamo sempre più ostaggio di una burocrazia lenta, confusa e che tiene poco conto delle persone, vittime, di tutto ciò!

Un altro grido d’aiuto rivolto ai pm, che arriva dalle 53 famiglie coinvolte nella vicenda dell’Housing Sociale di Sant’Agnello, posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Passatevi una mano per la coscienza e rendetevi conto che ci state rovinando una vita, ci state facendo ammalare, creando dei continui ed enormi disagi a famiglie, che, prima di quel maledetto giorno, facevano il conto alla rovescia per realizzare il sogno di una vita… e ricordatevi… abbiamo SEMPLICEMENTE PARTECIPATO AD UN BANDO COMUNALE, FIDANDOCI DI LORO!

Al momento vi sono quattro persone indagate: si tratta dei dirigenti di Shs (beneficiaria del permesso di costruire) Antonio Elefante (progettista) e Massimiliano Zurlo e dei referenti dell’impresa New Electra titolare dell’appalto, Francesco Gargiulo e Danilo Esposito. Ma non si esclude affatto che possano finire sotto inchiesta altre persone alla luce del fatto che così come scrive nelle motivazioni della conferma dei sigilli il Tribunale del Riesame di Napoli, il Comune di Sant’Agnello ha assunto un comportamento che fa pensare a “malafede”.